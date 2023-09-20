هدف قاتل للريال ينهي صمود "أونيون برلين" في افتتاحية دوري الأبطال

2023-09-20 23:30:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

فاز ريال مدريد، الأربعاء، على ضيفه أونيون برلين، 1-صفر، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وأحرز الهدف، قرب نهاية الوقت بدل الضائع، جود بيلينغهام .

وسيطر ريال على اللعب في الشوط الأول لكنه عانى ولم يتمكن من اختراق دفاع أونيون الذي اعتمد على التنظيم الدفاعي بقيادة المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي المنضم هذا الصيف من يوفنتوس.

وبدأ بطل أوروبا 14 مرة الشوط الثاني بشكل أفضل واقترب رودريغو مرتين من التسجيل، لكن الحارس فيدريك رونوف أنقذ المحاولة الأولى، بينما ارتدت التسديدة الأخرى من القائم.





Gracias por dejárnoslo claro. pic.twitter.com/jLT1EuquJY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2023





واصل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي الضغط، وكاد الفريق الألماني أن يصمد حتى النهاية، قبل أن ينجح لاعب الوسط بيلينغهام في استغلال ارتباك داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفه السادس في ست مباريات.

ومنح بيلينغهام ريال مدريد جرعة ثقة إضافية بعد رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، لخوض مغامرة جديدة مع فريق الاتحاد السعودي.