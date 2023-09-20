2023-09-20 23:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد محافظ بابل وسام اصلان، يوم الأربعاء، أن المحافظة بحاجة إلى ما لا يقل عن 4.5 تريليون دينار لخدمات البلدية، مشيراً إلى أن موازنة 2023 جيدة لكنها لا تغلق الفجوة.

وتبلغ حصة بابل في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، ثلاث تريليونات دينار.

وقال اصلان لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنة الحالية تعد الأفضل من بين كل الموازنات التي مرت على المحافظة، فهي جيدة بأرقامها ومشاريعها، إذ تناولت البنى التحتية وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والطرق ومنظومات الماء وغيرها".

وأوضح، أن "ما يميز هذه الموازنة هو تخصيص 100 مليار سنوياً لـ(بابل عاصمة العراق التاريخية)، والحصول على 150 مليون دولار لمشروع مجاري من القرض البريطاني".

وأكد اصلان، أن "مشاريع مركز مدينة الحلة من شوارع وأرصفة وشبكات الصرف الصحي ومياه أمطار سوف يكون العمل فيها نهاية عام 2023، ومن المتوقع المباشرة بالبنى التحتية خاصة بطرق وأرصفة الوحدات الإدارية عام 2024".

واستدرك، "رغم أن الموازنة جيدة الا إنها لا تسد الفجوة، بل بمجموعة موازنات لأكثر من عام لتحقيق المبتغى، لأن الخدمات تتقدم وتتطور، فيما تحتاج المحافظة إلى ما لا يقل عن 4500 مليار ما بين شبكات صرف صحي ومياه أمطار وتبليط وشوارع".

وتابع اصلان، "لذلك حاجة الحصول على موازنات إضافية يزداد بارتفاع أعداد نفوس المحافظة، والحاجة المتزايدة لخدمات إضافية وتطوير الأخرى القديمة".