2023-09-21 00:00:08 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، وإن توقع تشديد السياسة النقدية في المستقبل. وبحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1942.19 دولار للأونصة، وذلك بعد أن صعدت 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب […]

ظهرت المقالة الذهب يقلص مكاسبه بعد تشديد “باول” لهجته إزاء أسعار الفائدة أولاً على ايرث نيوز.