2023-09-21 00:25:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون العراق وايران فكتوريا تيلر، يوم الاربعاء، دعم بلادها الكامل لحكومة اقليم كوردستان.

وكتبت تايلر منشورا في منصة اكس "تويتر" سابقا، ترجمتها وكالة شفق نيوز، انها "التقت على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة، مع مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، معربة عن دعم بلادها الكامل لحكومة اقليم كوردستان.

وحثت تايلر اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على الاستمرار في الحوارات كسبيل للاطمئنان على قوة وموقع اقليم كوردستان في اطار عراق حر.

وأمس الثلاثاء، حثّ ثلاثة من أعضاء الكونغرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن على دعم اقليم كوردستان.

وشدد الاعضاء الثلاثة بحسب تقرير لوكالة رويترز ترجمته وكالة شفق نيوز، على الحاجة إلى نهج أمريكي جديد لتسهيل إعادة فتح خط أنابيب بين إقليم كوردستان العراق وتركيا.

ونوه التقرير الى ان الرسالة التي أرسلها أعضاء الكونغرس مايكل والتز ومايكل تي. ماكول وجو ويلسون اكدت أن حكومة إقليم كوردستان "تتعرض للخنق الاقتصادي والضغوط السياسية والقانونية... والتهديد العسكري من قبل إيران والعناصر المدعومة من إيران في بغداد".