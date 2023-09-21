وزير الداخلية يصدر توجيهات لضباط التحقيق في مراكز الشرطة

2023-09-21 00:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهات لضباط التحقيق في مراكز الشرطة.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لساعات متأخرة من الليل واصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تطبيق نظام المعايشة بمهام ضابط شرطة المسبح ببغداد، ويستمر في مقابلات المواطنين والنظر في معاملاتهم، ويعقد اجتماعاً مع ضباط التحقيق في هذا المركز".وأضافت، أن "الوزير وجه بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي، والحفاظ على حقوق الإنسان، والعمل بنزاهة وإخلاص، وإنجاز الدعوى، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحق المطلوبين للقضاء".