بايرن ميونخ يهزم يونايتد برباعية في دوري الأبطال

2023-09-21 01:45:13 - المصدر: واع

متابعة - واعاستهل بايرن ميونخ مشواره في دوري الأبطال بقوة، بالتغلب على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (4-3) على ملعب أليانز أرينا، مساء الأربعاء، في افتتاح مشوار الفريقين بمنافسات المجموعة الأولى.وسجل رباعية بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة (28) وسيرجي جنابري (32) وهاري كين (54) وماتيس تيل (90)، بينما سجل ثلاثية اليونايتد راسموس هويلوند (49) وكاسيميرو (88، 90).بدأ يونايتد المباراة بقوة، بعدما أرسل إريكسن عرضية أرضية داخل منطقة ال6 ياردة تجاه بيليستري أبعدها ديفيز، لتتمهد أمام الدنماركي الخالي من الرقابة داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة تألق أولريتش في التصدي لها.