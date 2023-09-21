2023-09-21 02:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق لن يسمح أبداً باستغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء أمس الأربعاء (بتوقيت بغداد)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة الشعبين الجارين"، مشيراً إلى "وجوب تسريع الجهود لإنجاح المشاريع المشتركة بين الطرفين، وهو ما تمثل أخيراً بمشروع الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين".وشدّد على أنّ "العراق لن يسمح أبداً باستغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مثلما يرفض المساس بأمنه وسيادته، وأنه يجب أن تخضع جميع الإشكالات مع الجوار الإقليمي إلى الحوار؛ من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمات".بدوره، قدّم رئيسي شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، إلى العراق وحكومته ومواطنيه على حسن استضافتهم لزائري العتبات المقدّسة المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، واصفاً العلاقات بين البلدين بالمهمة والمتميزة، مؤكداً أهمية أن يتصدى مسؤولو البلدين لتوطيد ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال المبادرات الثنائية، كما أشاد بجهود الحكومة العراقية في معالجة الأوضاع في المناطق المحاذية لحدود العراق الشمالية.