رئيس الوزراء: العراق ملتزم بدعم استقرار اليمن

2023-09-21 02:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق ملتزم بدعم استقرار اليمن، فيما أشار إلى سعي العراق إلى تعضيد أواصر التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء أمس الأربعاء (بتوقيت بغداد)، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل توطيدها، والتباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، "سعي العراق إلى تعضيد أواصر التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق التكامل الاقتصادي؛ من أجل مواجهة التحدّيات المختلفة التي تتعرض لها شعوب المنطقة"، مبينا أنّ "العراق ملتزم بدعم استقرار اليمن، والعمل على تعزيز الهدوء والاستقرار في المنطقة، والتعامل بإيجابية عبر نوافذ الحوار مع الأزمات الإقليمية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة".من جانبه، أشار العليمي إلى "رغبة بلاده في توثيق علاقات التعاون الثنائية الممتدة مع العراق، والعمل المشترك على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين العراقي واليمني".