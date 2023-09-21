رئيس الوزراء يؤكد لنظيره الكويتي رغبة العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة

2023-09-21 03:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغبة العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة مع الكويت.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وأراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها.كما عبر عن رغبة جمهورية العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات، من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتجاوز جميع العقبات.