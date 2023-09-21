منافسة بين الريال وبرشلونة على جائزة الأفضل بدوري الأبطال

2023-09-21 07:50:07 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.وشهد الأسبوع الحالي إقامة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.ووفقا للحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على شبكة "إكس"، فإن المرشحين لنيل الجائزة، كالتالي:- الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، الذي أحرز هدف فوز الميرنجي على يونيون بيرلين في الوقت القاتل.- البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة، الذي أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة في فوز البارسا على رويال أنتويرب بنتيجة 5-0.- النرويجي مارتن أوديجار، لاعب وسط آرسنال، الذي أحرز هدفا وقدم تمريرة حاسمة في فوز الجانرز على آيندهوفن بنتيجة 4-0.- البرازيلي جالينو، نجم بورتو، الذي أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة، في فوز الفريق البرتغالي على شاختار بنتيجة 3-1.