العراق والكويت.. السوداني يؤكد لنظيره الالتزام بالقانون الدولي والتفاهمات المشتركة

2023-09-21 07:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن السوداني أكد خلال اللقاء، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها.

كما عبر عن رغبة جمهورية العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات، من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتجاوز جميع العقبات.