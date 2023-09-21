السوداني يؤكد رفض العراق استغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار ورئيسي يشيد

2023-09-21 07:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال لقائه في نيويورك الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، رفض العراق استغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار، في حين أشاد الأخير بجهود الحكومة العراقية في معالجة الأوضاع في المناطق المحاذية لحدود العراق الشمالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السوداني في نيويورك، مساء أمس الأربعاء (بتوقيت بغداد)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية توطيد العلاقات بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة الشعبين الجارين، مشيراً إلى وجوب تسريع الجهود لإنجاح المشاريع المشتركة بين الطرفين، وهو ما تمثل أخيراً بمشروع الربط السككي الخاص بنقل المسافرين بين البلدين.

وشدّد على أنّ العراق لن يسمح أبداً باستغلال أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مثلما يرفض المساس بأمنه وسيادته، وأنه يجب أن تخضع جميع الإشكالات مع الجوار الإقليمي إلى الحوار؛ من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمات.

بدوره، قدّم رئيسي شكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومةً وشعباً، إلى العراق وحكومته ومواطنيه على حسن استضافتهم لزائري العتبات المقدّسة المشاركين في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، واصفاً العلاقات بين البلدين بالمهمة والمتميزة.

وأكد رئيسي أهمية أن يتصدى مسؤولو البلدين لتوطيد ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال المبادرات الثنائية، كما أشاد بجهود الحكومة العراقية في معالجة الأوضاع في المناطق المحاذية لحدود العراق الشمالية.