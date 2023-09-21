السوداني لنظيره الكويتي: العراق ملتزم بقرارات مجلس الأمن وسيادة أراضيكم

2023-09-21 08:20:03 - المصدر: الفرات نيوز

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها.

كما عبر سيادته عن رغبة جمهورية العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات، من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة، والارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتجاوز جميع العقبات.

