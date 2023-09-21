في محافظتين عراقيتين.. انتحار مصاب بالسرطان داخل المستشفى واعتقال اجانب

2023-09-21 10:10:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في المثنى جنوبي العراق، اليوم الخميس، بأن شخصا أقدم على الانتحار داخل مستشفى حكومي وسط مدينة السماوة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " شخصاً مصاب بمرض السرطان اقدم على الانتحار برمي نفسه من الطابق الخامس لمستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة السماوة مركز المحافظة، بسبب سوء حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة"، لافتا إلى ان " قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".

وفي النجف، اعتقلت قوة امنية سبعة اشخاص وسط المدينة بتهمة الدخول غير الشرعي للبلاد والعمل في المحافظة بصورة غير شرعية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من الاستخبارات تمكنت من اعتقال 7 اجانب من أصحاب الجنسيات الإيرانية والباكستانية دخلوا بصورة غير شرعية للبلاد والعمل في مدينة النجف، حيث تم نقلهم لمركز احتجاز خاص، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الاصلية".