2023-09-21 10:10:24 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن إيران ستخوض معركة كبيرة مع بقية العالم إذا حصلت على السلاح النووي وقامت باستخدامه. جاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية وصف فيها إمكانية حصول طهران على السلاح النووي بـ “الخطوة السيئة”. وأضاف ابن سلمان: “سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول […]

ظهرت المقالة محمد بن سلمان: سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من الحصول عليه أولاً على ايرث نيوز.