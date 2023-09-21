الحكيم: تحقيق السلام فرصة لنهضة الأمم اقتصاديا واجتماعيا

2023-09-21 10:10:26 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الخميس، الى ان تحقيق السلام فرصة لنهضة الأمم اقتصاديا واجتماعيا. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته ايرث نيوز، انه “في عالم أنهكت شعوبه الحروب والصراعات، تصبح مهمة صون السلم والأمن الدوليين واجبا أخلاقيا و سياسيا ينبغي إشاعته كثقافة عامة من قبل مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية والإعلامية”. واضاف […]

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