زيدان يبحث مع طالباني آلية تقديم الشكوى بخصوص تعرض مطار عربت إلى القصف

2023-09-21 10:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، آلية تقديم الشكوى واتخاذ الإجراءات بخصوص تعرض مطار عربت إلى القصف.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا آلية تقديم الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص تعرض مطار عربت الى قصف غاشم واستشهاد عدد من منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية".