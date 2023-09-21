2023-09-21 10:45:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حل العراق في المرتبة 72 عالمياً من إجمالي 193 دولة بالأكثر احتياجاً للممرضات والقابلات، خلال 2023، وبالمرتبة 11 عربياً، وفقاً لمجلة CEO WORLD.

وذكرت المجلة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "البلدان التي لديها أقل من 3 ممرضات/قابلة لكل 10000 شخص هي الصومال 1.13، الكاميرون 1.93، تشاد 1.98، سيراليون 2.04، النيجر 2.02، جمهورية أفريقيا الوسطى 2.35، غينيا الاستوائية 2.7 وبنين 2.91 ومدغشقر 2.92".

وأضافت أن "الدول التي لديها أكبر ممرضات أو قابلة هي فنلندا على رأس هذه الدول حيث لديها 223 ممرضة لكل 10000 تليها السويد في بـ 215 ممرضة، ثم موناكو بـ 208 ممرضة".

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة 72 عالميا الذي لديه 22.56 ممرضات/قابلة لكل 10000 شخص وبالمرتبة 11 عربياً، بعد كل من جيبوتي واليمن وموريتانيا والسودان والمغرب وسوريا إريتريا والجزائر ومصر ولبنان".

وأوضحت أن "الممرضات والقابلات تعتبر ضروريات للرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها، خاصة في المناطق الريفية من العالم حيث غالبًا ما يقدمن الدعم الطبي الوحيد المتاح، الأطباء أكثر تكلفة ويميلون إلى التواجد في المناطق الحضرية، وفي غياب الممرضات والقابلات، ستكون مكافحة الأمراض المعدية والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الحصبة والسل والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أكثر صعوبة".

وخلصت المجلة إلى القول: "يقدم هؤلاء المحترفون الفحص المبكر والوقاية والدعم العلاجي للأفراد الذين لن يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية، وإن مساهمتهم في تحسين الصحة العامة في جميع أنحاء العالم لا تنتهي عند المرض، كما أنها تساهم في تحسين صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة".