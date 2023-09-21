وفاة الفنان التشكيلي العراقي عاصم فرمان

2023-09-21 10:45:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفي الفنان التشكيلي العراقي عاصم فرمان، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 64 عاما، وفقا لما أعلنه تجمع "فنانو العراق".

ونعى التجمع في بيان الفنان الراحل، بالقول إنه "بمزيد من الحزن والأسى تنعى الأوساط الفنية والثقافية خبر وفاة الفنان التشكيلي الكبير الأستاذ عاصم فرمان ، الذي يعد علامة فارقة في تأريخ الفن التشكيلي المعاصر".

وولد فرمان في العام 1959 في العاصمة بغداد وأكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في كلية الفنون الجميلة ببغداد التي عمل فيها أستاذاً لسنوات.

غادر الراحل العراق عام 2003 وأقام في العاصمة الأردنية عمّان سنة واحدة، عمل خلالها مدرسا في جامعة عمان الأهلية، ومن ثم انتقل للإقامة في اليمن وعمل فيها رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في جامعة الحديدة.

وأقام عشرات المعارض الشخصية داخل العراق وخارجه كما شارك في عشرات المعارض الجماعية داخل العراق ودول عربية وأجنبية.