عملية "سرقة" تقطع الكهرباء عن جامعة البصرة وخمس مناطق بالمحافظة

2023-09-21 10:51:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت مديرية توزيع كهرباء البصرة، اليوم الخميس (21 ايلول 2023)، تعرض قابلو جامعة البصرة إلى السرقة، فيما أشارت إلى انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالمحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن “القابلو بقدرة 33 ك.ف تعرض للسرقة من قبل مجهولين فجر اليوم"، مؤكدةً أنها "تستنكر هكذا افعال مخربة تضر بمصلحة المواطن".

وأضافت أن "هذا المشروع من خطة توزيع البصرة لعام 2023 الذي يحل الاختناق الحاصل في مناطق شمال المحافظة ومنطقة خمسة ميل".

وأشارت إلى أن "العمل ما يزال مستمراً من قبل كوادر المديرية صيانة وفحص القابلوات على إعادة القابلو للعمل وسيتم فتح تحقيق بالواقعة من أجل تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم".



