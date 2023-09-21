2023-09-21 12:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده ديون نيسباوم ودوف ليبر، قالا فيه إن إسرائيل تناقش دعم برنامج نووي سعودي مقابل تطبيع ممكن مع المملكة. ويعمل المسؤولون الإسرائيليون بشكل هادئ مع إدارة الرئيس جو بايدن على فكرة تثير الانقسام، لإنشاء مشروع أمريكي- إسرائيلي مشترك لتخصيب اليورانيوم في السعودية، كجزء من صفقة ثلاثية تفضي لتطبيع العلاقات […]

ظهرت المقالة وول ستريت جورنال: إسرائيل تفكر بدعم برنامج نووي مدني في السعودية! أولاً على ايرث نيوز.