2023-09-21 12:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل. وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم (ص)”.

ظهرت المقالة الأمانة العامة لمجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل بذكرى ولادة الرسول الأكرم (ص) أولاً على ايرث نيوز.