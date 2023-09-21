2023-09-21 12:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أوعز وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، لهيئة الحماية الاجتماعية بإكمال اجراءات الوجبة السادسة للمتقدمين على الإعانة. وذكر بيان مقتضب للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، أن”وزير العمل أحمد الأسدي أوعز لهيئة الحماية الاجتماعية بإكمال اجراءات الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية”.

ظهرت المقالة وزير العمل يوجه بإكمال إجراءات الوجبة السادسة للمتقدمين للشمول بإعانة الحماية الاجتماعية أولاً على ايرث نيوز.