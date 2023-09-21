بالصور.. الجامعة الكاثوليكية في أربيل تفتتح مكتبة عامة بدعم من "فيجن إيجوكيشن"

2023-09-21 12:44:18 - المصدر: فيجن إيجوكيشن

أربيل، 21 أيلول 2023 - افتتحت الجامعة الكاثوليكية في أربيل، مكتبتها الخاصة بدعم من شركة "فيجن إيجوكيشن" (Vision Education) الرائدة في مجال التربية والتعليم بإقليم كردستان العراق.

ودُشنت المكتبة في مراسم رسمية نظمت الأربعاء حضرها مسؤولون حكوميون إلى جانب رجال دين مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وباقي المكونات، وعشرات من المؤلفين والمثقفين، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية للجامعة والطلبة، فضلاً عن جمع من المواطنين.

وبدأ بناء مشروع المكتبة في 15 حزيران 2021 وانتهى في 1 آب 2022، على مساحة تبلغ 2650 متر مربع، لتستوعب بذلك أكثر من 600 زائر في وقت واحد. وتحمل المكتبة اسم مكتبة فيجن (Vision library) وستتاح للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، فضلاً عن المواطنين من إقليم كردستان والعراق عامة.

ويحظى المشروع بدعم من شركة "فيجن إيجوكيشن" (Vision Education) التي تعدّ من أبرز الشركات في مجال التربية والتعليم في الإقليم. ويأتي تمويل المكتبة خلال رؤية فيجن إيجوكيشن التي تسعى إلى تحقيق نقلة تربوية وتعليمية نوعية في إقليم كردستان وخارجه.

وصُممت المكتبة بأسلوب حديث وعصري، وتضم العديد من الموارد الأكاديمية التي تلبي احتياجات الطلبة والزوار. ولا يقتصر دورها على توفير الكتب فحسب، بل تشمل أيضاً أكثر من تسع غرف خدمية متنوعة وقاعة اجتماعات كبيرة يمكنها استيعاب 128 شخصاً.

وتعدّ مكتبة فيجن (Vision library) في الجامعة الكاثوليكية بأربيل واحدة من أهم مشاريع قطاع التعليم في إقليم كردستان، وهي تعكس التزام شركة فيجن إيجوكيشن والجامعة من أجل النهوض في المسيرة التعليمية بإقليم كردستان والعراق بصورة عامة.

وسلّط ممثل شركة "فيجن إيجوكيشن"، ميوان دولمري، الضوء على أهمية هذا المشروع، وقال في تصريح صحفي إن: "مكتبة فيجن في الجامعة الكاثوليكية بأربيل تعد من أهم مشاريع قطاع التعليم في إقليم كردستان والتي تمولها فيجن إيجوكيشن"، مبيناً أن تدشين هذه المكتبة يهدف لتلبية احتياجات قطاع التعليم الذي يتنامى في الإقليم.

وأكد دولمري على أهمية هذه الخطوة قائلاً: "تعكس هذه الخطوة إيماننا بأن تقدم المجتمعات يبدأ دائماً من خلال تعزيز قطاع التربية والتعليم". وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل استمراراً لمبادرات أخرى قامت بها شركة "فيجن إيجوكيشن" في إقليم كردستان، لافتاً إلى أن الشركة سبق أن قدمت منحاً لمئات الطلبة بهدف مواصلة تعليمهم داخل وخارج إقليم كردستان، وذلك في إطار التزامها بخدمة الوطن من خلال تقديم التدريب والتعليم للشباب.

وتشكّل المكتبة الجديدة إضافة قيمة للمؤسسة التعليمية ولمواطني إقليم كردستان، وتجسد التعاون الناجح بين الجامعة الكاثوليكية وشركة "فيجن إيجوكيشن" للمضي قدماً في تعزيز مسيرة التربية والتعليم في المنطقة.

يشار إلى أن فيجن إيجوكيشن (Vision Education) هي شركة محلية ورائدة في قطاع التعليم تأسست في أربيل عام 2018، وتعمل جاهدة على تعزيز التعليم وتحقيق نقلة نوعية. وفي مجال التعليم العالي، قدمت الشركة الدعم للعديد من الجامعات الخاصة والحكومية في إقليم كردستان، بما في ذلك جامعة كردستان والجامعة الكاثوليكية في أربيل وجامعة زاخو وجامعة صلاح الدين. هذا العام، تسعى الشركة إلى تعزيز التعاون مع جامعة صلاح الدين بشكل خاص. وحتى الآن، قدمت "فيجن إيجوكيشن" منحاً دراسية للعديد من للطلبة لمواصلة دراستهم داخل وخارج إقليم كردستان، مما يعكس التزام الشركة تجاه مستقبل الأجيال الواعدة والوطن.

ومن الناحية التربوية، تسعى الشركة باستمرار إلى خلق بيئة تعليمية ملائمة من خلال إعادة تأهيل وبناء المدارس الحكومية والخاصة، وتقديم الدعم اللازم للطلبة الذين يمثلون مستقبل البلد. ومن خلال مشاريع "فيجن إيجوكيشن"، التي تملك مؤسسة "فيجن إيجوكيشن" (Vision Education Foundation)، وبفضل جهودها الملموسة، استفاد العديد من الأشخاص مما أسهم في تحقيق تقدم كبير بمسار حياتهم. وتعتزم الشركة للمشاركة في مشروع كبير هذا العام بالتعاون مع وزارة التربية، حيث ستقدم الدعم اللازم لنحو 500 مدرسة تضم أكثر من 65 ألف طالب وطالبة.