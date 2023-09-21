اليوم.. انطلاق منافسات بطولة التحدي بالمبارزة

2023-09-21 12:45:17 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارتنطلق اليوم الخميس بطولة التحدي بسلاح سيف المبارزة لفئة تحت 23 عاماً، بمشاركة واسعة من اللاعبين الذين يمثلون مختلف المحافظات وستكون السليمانية مسرحاً لفعالياتها.وقال رئيس اتحاد المبارزة زياد حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هذه البطولة ستكون خاتمة نشاطات الاتحاد الخاصة بفئة دون 23 سنة ويتوقع لها أن تشهد منافسة قوية ومثيرة بين الأندية لبلوغ الأدوار المتقدمة وتحقيق الأوسمة الملونة".وأضاف حسن، أن" اتحاد اللعبة وظف جميع البطولات لتحقيق الاستفادة الفنية للمنتخبات والأندية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة ، سيما بعد اتساع الأنشطة والمنافسات الدولية "، مبينا أن " الهدف من هذه البطولات هو دعم الموهوبين واكتشاف طاقات واعدة واختيار الأفضل لتمثيل البلد في الاستحقاقات الخارجية ".