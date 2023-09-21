2023-09-21 12:46:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس (21 ايلول 2023)، الإطاحة بـ 22 إرهابيًا من داعش في محافظات نينوى وديالى وبغداد وكركوك والانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بجهود إستخبارية وميدانية حثيثة تواصل مفارز جهاز الأمن الوطني مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية في عموم البلاد، اذ ألقي القبض على 10 إرهابيين في نينوى بعد استدراجهم من قبل مفارز الجهاز".

واضافت أن "مفارز الجهاز في الأنبار تمكنت من القبض على 7 إرهابيين أحدهم كان عائداً من إحدى دول الجوار".

واشارت الى أنه "في (ديالى، وكركوك، وبغداد) نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب على 5 مطلوبين أفضت إلى الإطاحة بهم، بينهم إمرأتان تعملان بنقل ما تسمى الكفالات والبريد والمستلزمات الأخرى ضمن (ولاية العراق - قاطع كركوك)".

وتابعت أنه "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".



