تظاهرات في الأفق.. الكورد والتركمان يشكون تهميش داخلية بغداد

2023-09-21 12:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكا المكونان الكوردي والتركماني في محافظة كركوك، يوم الخميس، من تهميش حيال تعيينات عقود وزارة الداخلية العراقية الأخيرة، فيما هددوا بتظاهرات عارمة لاستحصال حقوقهم.

وقال النائب السابق عن كركوك، ريبوار طه، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد إعلان وزارة الداخلية عن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقد على ملاك قيادة شرطة محافظة كركوك تبين وجود مخالفات عدة، فضلا عن غياب العدالة في التوزيع بين المكونات".

وأوضح طه، أن "العدد الكلي للدرجات الوظيفية الخاصة بالعقود من حصة محافظة كركوك بلغ 2550، وبعد التدقيق والمتابعة تبين منح أبناء المكون الكوردي بما فيهم الكاكائية والفيليين 350 اسماً فقط، و350 لأبناء المكون التركماني، والبقية كلها لأبناء المكون العربي حصراً".

وأضاف أن "عدداً من الذين تم قبول أسمائهم من المكون العربي هم من خارج محافظة كركوك، حيث توجد أسماء من محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى وبغداد والأنبار".

وناشد طه، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لـ"التدخل والتحقق من تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة، ليأخذ كل ذي حق حقه، وأن يمنح الاستحقاق لأبناء المحافظة حصراً، إذا أن ما حصل يعد تجاوزا على حقوقهم وعدم مراعاة العدالة بين أبناء المكونات".

إلى ذلك، أكد متطوعون لم تظهر أسماؤهم في تعيينات العقود، لوكالة شفق نيوز، عزمهم تنظيم تظاهرات عارمة لاستحصال حقوقهم حسب الاستحقاق القومي لكركوك، وإنقاذهم من كوارث البطالة والعوز المعيشي".

وطالب المتطوعون، رئيس الوزراء بـ"إعادة توزيع الدرجات حسب الأستحقاق القومي لمحافظة كركوك، بعيداً عن أي اعتبارات خارج أطر القانون والعدالة والمساواة".