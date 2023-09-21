2023-09-21 13:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش ممثلو لاليغا، صباح اليوم الخميس، سُبل تطوير منتخباتِ الفئات العمريّة مع مدربَ منتخب الناشئين أحمد كاظم.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، :" التقَى ممثلو لاليغا، صباح اليوم الخميس، مدربَ منتخب الناشئين أحمد كاظم، بحُضور رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال والأمين العام للاتحاد محمد فرحان ، وذلك لمناقشةِ سُبل تطوير منتخباتِ الفئات العمريّة".وأضاف، أن" ممثلو لاليغا اطلعوا على آليةِ عمل وسُبل تحضير منتخب الناشئين، ومعدل الأعمار وزمن التدريبِ اليومي، وطرق اللعب المعتمدة، واستراتيجية المدرب المعتمدة في التدريب، فضلاً عن التحضيرِ للبُطولات، وأكدوا أن لاليغا منذ شهرين يدرسون الفئاتَ العمريّة في العراق من خلال المعلوماتِ التي حصلوا عليها من الاتحادِ للبدءِ بتنفيذ اتفاقيةِ التطوير التي نأمل أن تنعكسَ بشكلٍ إيجابي على الكرة العراقيّة".