2023-09-21 14:20:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، ان الطبقة السياسية القديمة هي المسؤولة عن كل “المعاناة والمأساة”. وقال السامرائي خلال تجمع عشائري وشعبي في محافظة صلاح الدين، بحسب بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “من الاهمية بمكان ان يدرك جمهورنا الفرق بين مجرد وجود ممثلين لهم في البرلمان، و بين وجود قادة […]

ظهرت المقالة السامرائي: الطبقة السياسية السنية القديمة هي المسؤولة عن كل “المعاناة والمأساة” أولاً على ايرث نيوز.