2023-09-21 14:20:09 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن جولات فعلية جديدة لحقول الغاز في العراق، ستكون لاعباً فاعلاً بالأسواق العالمية، وفيما أشار إلى أن جزءاً من إنتاج النفط سيوجه نحو تشغيل المصافي خارج البلاد، أكد أن خطة العراق طموحة للاستخدام الأمثل للنفط والغاز. وقال السوداني، في مقابلة أجرتها معه قناة بلومبرج، […]

ظهرت المقالة السوداني: سنوجه جزءاً من إنتاج النفط نحو تشغيل المصافي خارج العراق أولاً على ايرث نيوز.