مقتل 4 عناصر من "داعش" بضربة جوية في كركوك شمالي العراق

2023-09-21 14:30:04 - المصدر: العربي الجديد

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

ووفقا لبيان لقيادة العمليات، صدر صباح اليوم، فإن "الطيران العراقي نفذ ضربة جوية استهدفت أوكار داعش في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك"، مؤكدة أن "قوة من قيادة عمليات كركوك ومديرية الاستخبارات العسكرية ومفارز من الهندسة العسكرية توجهت إلى المكان المستهدف وعثرت على 4 جثث للإرهابيين يجري التعرف إليهم".

وأضاف: "تم تفجير 4 أحزمة ناسفة تحت السيطرة، وتدمير معدات وتجهيزات مختلفة في المكان، كما تم ضبط 4 بنادق ومجموعة من الوثائق والمبرزات الجرمية المختلفة تعود إلى المجموعة الإرهابية المستهدفة".

من جهته، قال ضابط في قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي إن "الاستراتيجية التي تعمل بها قوات الجيش حاليا تركز على الضربات الجوية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "الاستراتيجية تستند إلى المعلومة الاستخبارية التي ترصد تحركات عناصر التنظيم، ويتم على ضوئها تنفيذ الضربات".

وأشار إلى أن "استراتيجية الضربات اعتمدت بعدما فقد عناصر التنظيم القدرة على المواجهة"، وأن "الاستراتيجية يتم حاليا العمل بها في عموم المحافظات المحررة، وأن تحديثها يتم وفق المستجدات الميدانية".

وكثّف الأمن العراقي أخيراً العمل الاستخباري بمتابعة وتحديد تحركات عناصر تنظيم "داعش" في عموم المحافظات العراقية، ضمن استراتيجية أمنية جديدة جرى اعتمادها بالتوازي مع التحرك الميداني، وهو ما نتج عنه تراجع واضح في أعمال العنف والهجمات التي كانت قد نشطت في مطلع العام الجاري.

وتعد المحافظات المحررة من قبضة التنظيم الإرهابي (كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى)، من أكثر المحافظات التي تسجل تحركات لعناصر "داعش" وأعمال عنف في البلاد.