الداعمون له يتواجدون ببغداد.. شرط واحد لإنهاء احراج العمال الكردستاني لحكومتي المركز والاقليم- عاجل

2023-09-21 14:40:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _ أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الخميس (21 أيلول 2023)، أن حزب العمال الكردستاني يحرج حكومتي بغداد وأربيل امام تركيا، فيما كشف عن وجود جهات متنفذة في بغداد تقدم الدعم المالي لحزب العمال.

وكانت السلطات التركية، قد اتهمت الأربعاء (20 أيلول 2023)، قوات مكافحة إرهاب إقليم كردستان العراق بــ "احتضان وتدريب عناصر انفصالية وارهابية" في إشارة الى قوات حماية الشعب الكردي وقوات حزب العمال الكردستاني.

وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تواجد حزب العمال في مناطق إقليم كردستان وقيامه بأفعال اجرامية يحرج حكومتي بغداد وأربيل ويعطي مبرراً لأنقرة لاستمرار انتهاكاتها ضد الإقليم".

وأضاف أن "ملف حزب العمال الكردستاني لن يحل إلا بتدخل الحكومة العراقية، كون هناك جهات متنفذة في بغداد تقدم المال لحزب العمال، وتواجد هذا الحزب هو السبب وراء تكرار القصف التركي".

وتعرّض مطار عربت في محافظة السليمانية، يوم الاثنين (18 أيلول 2023)، لقصفٍ جوي نفّذته طائرة مسيّرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا، أسفر عن مقتل 3 من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة 3 آخرين، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول.

واتهمت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء (19 أيلول 2023) قوات مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بالتواطئ "عبر التدريب المشترك" مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب داخل مطار عربت بمحافظة السليمانية، في تبرير للقصف الذي طال المطار مساء الاثنين.

وحسب بيان وزارة الخارجية التركية" فقد كثّف حزب العمال الكردستاني أنشطته في جميع أنحاء المناطق الشمالية من البلاد، وأن أنقرة تراقب عن كثب تحركات تلك المجموعات بين العراق وسوريا.



