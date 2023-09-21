استضافة برلمانية لرئيس هيئة التقاعد بشأن تذليل العقبات وتحويل النظام الورقي للالكتروني

2023-09-21 14:45:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، رئيس هيئة التقاعد ماهر رشيد البياتي بشأن تذليل العقبات وتحويل النظام الورقي للالكتروني.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، خلال جلسة الاستضافة التي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نرحب برئيس هيئة التقاعد والكادر المتقدم"، مؤكدا ان "الهيئة بتماس مباشر بين المواطن والدائرة".

واوضح، أنه "سيتم مناقشة ما يتعلق بالروتين في المعاملات والفساد، وكذلك مناقشة تحويل النظام الورقي الى الكتروني ونظام الأتمتة والرقمنة".

وأضاف، "يجب عند مراجعة المواطن ان يجد الكرامة وقضاء معاملته بأحسن حال وعدم وقوفه في الشمس او المطر"، لافتا الى أن "الحراك مستمر لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة والمواطن".