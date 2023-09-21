2023-09-21 14:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واع – وسام الملا

أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الخميس، أن رئاسة مجلس النواب كرمت 25 حكما دوليا.

وقال عضو اللجنة محمود العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة مجلس النواب والمتمثلة برئيسها محمد الحلبوسي احتفت لأول مرة وكرمت 25 حكما دوليا لكرة القدم والصالات والشاطئية بمبالغ مالية"، مبينا ان "هذه الفئة تعاني الكثير من الظلم وعدم الاهتمام ، وأغلبهم لم يستلموا مستحقاتهم المالية".

من جانبه، قدم الحكم الدولي سالم عامر "الشكر والتقدير الى لجنة الشباب والرياضة النيابية ورئيس مجلس النواب"، مشيرا الى ان "هذا التكريم هو الأول في تاريخ العراق، ونبحث عن الاهتمام من قبل الاتحاد الوطني".