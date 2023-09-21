الصحة تعلن خطة الإسناد الطبي الطارئ لذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري

2023-09-21 14:50:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (21 ايلول 2023)، خطة الإسناد الطبي الطارئ لذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الخطة تضمنت تهيئة ونشر سيارات الإسعاف الفوري التابعة لدائرة صحة صلاح الدين على طول طريق سير الزائرين من حدود محافظة بغداد الى داخل مدينة سامراء المقدسة، فضلاً عن تهيئة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لدوائر الصحة المعنية للعمل خلال يوم الزيارة وتجهيزها بخزين مناسب لكافة المواد الضرورية لإدامة العمل، وكذلك قيام مصرف الدم الوطني بتأمين رصيد كافي من الدم ومشتقاته للحالات الطارئة في مصارف الدم الفرعية في بغداد والرئيسية في المحافظات خصوصاً محافظة صلاح الدين".



وأكدت على "ضرورة إلتزام الملاكات الطبية والصحية العاملة بجدول الخفارات، بالإضافة الى تهيئة وتوزيع رسائل صحية وقائية على الزائرين لتوعيتهم من انتشار الأمراض المنقولة وحفاظاً على صحة وسلامة جميع الزائرين".



