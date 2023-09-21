سامسونج تعلن عن الإطلاق العالمي لأجهزة Galaxy Z Flip5 و5 Galaxy Z Fold وسلسلة Galaxy Watch6 و Galaxy Tab S9

2023-09-21 18:11:49 - المصدر: سامسونج

الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للطي والساعات والأجهزة اللوحية من سامسونج يتخطى حدود تجربة المستخدم

بغداد، العراق، سبتمبر 2023: أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن إطلاق أجهزة Galaxy ZFlip 5وGalaxy Z Fold5 وسلسلة Galaxy Watch6 وسلسلة Galaxy Tab S9 في العراق.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال "إم إكس بيزنيس" MX Business في سامسونج: "ظهرت استجابة المستخدمين الأوائل لأجهزة Galaxy الجديدة من خلال زخم الطلب المسبق. ومن خلال طرحنا لسلسلتي الهواتف Galaxy Z Flip5 و5 Z Fold وسلسلة الساعات Galaxy Watch 6 وسلسلة الأجهزة اللوحية Tab S9، فإننا نهدف إلى توفير الأحدث والأفضل في كل فئة، وتزويد عملائنا بتجارب جديدة وجذابة تلبي مختلف أنماط الحياة. ويسعدنا أن نرى صدى رؤيتنا مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم".

وتنتمي السلسلتان Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 إلى الجيل الخامس من أجهزة سامسونج الثورية القابلة للطي، حيث تقدمان تجارب فريدة من خلال التصميمات وعوامل الشكل المثالية، بما في ذلك "المفصلة المرنة" الجديدة. وشهد الجهازان المبتكران مستوى عالياً من الطلب في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل أرقام طلبات مسبقة حطمت الأرقام القياسية في العديد من الأسواق، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأوروبا، بعد أن اختار 65% من المستهلكين هاتف Galaxy Z Flip5 ذي الشكل الأيقوني المتميز.

كما وقد حظيت الساعتان Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classic بترحيب واسع في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع الطلب عليهما من خلال الميزات المبتكرة التي توفرها، مثل التحليل العميق للنوم والإحصاءات الشخصية للياقة البدنية والميزات الصحية الشاملة، إضافة إلى الأداء القوي والشاشات الأكبر التي تساعد على تحقيق مستويات أفضل للصحة والرفاهية

وتتوفر سلسلة Galaxy Tab S9 بثلاثة طرازات، وهي: Galaxy Tab S9 Ultra و S9+ وS9. وتقدم السلسلة ذاتها تجربة كمبيوتر لوحي فريدة من نوعها بفضل تزويدها بشاشات من نوع Dynamic AMOLED X2 الرائدة على مستوى الصناعة، وتصنيف IP68 عبر جميع الطرز الثلاثة مع وجود قلم S Pen. ومن بين العملاء الذين طلبوا سلسلة Galaxy Tab S9 مسبقًا، استحوذ الجهاز Tab S9 Ultra على ما نسبته 60% من حجم الطلب. وتم تصميم سلسلةGalaxy Tab S9 للارتقاء بالإنتاجية البديهية، كما أنها تساعد على إنشاء حافظات إبداعية سلسة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، استنادًا إلى منظومة جالكسي.

ويتوفر Galaxy Z Flip5 بألوان مستوحاة من الطبيعة، وهي: الجرافيتي والكريمي واللافندر، إضافة إلى إتاحة مجموعة من الملحقات، بما في ذلك حقيبة الأدوات الشفافة وحقيبة من نوع Flipsuit[1]. أما السلسلة Galaxy Z Fold5 فستتوفر هي الأخرى بمجموعة مختارة من الألوان المتطورة، ومنها: الأزرق الجليدي، والأسود الفانتوم، والكريم، مع تزويدها بملحقات جديدة، بما في ذلك حافظة رفيعة لقلم S Pen[2] تمتاز بالشكل العملي والأنيق. وللباحثين عن الجماليات المخصصة، ستتوفر ألوان فريدة وحصرية عبر الإنترنت لكلا الجهازين، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع الشركة Samsung.com. هذا وسيحظى مشتركو زين(العراق) بعرض مميز في حال شراء Galaxy Z Flip5 أو Galaxy Z Fold5 سعة 256 جيجابايت، يتضمن تجديد اشتراك خطوطهم لمدة 12 شهر (شامل المكالمات المحلية والدولية والإنترنت بالإضافة لمزايا أُخرى)، إلى جانب نسبة كفالة على إصلاح الشاشة -في حال تعرضها للكسر-.

وتأتي سلسلة ساعات Galaxy Watch6 في خيارين للحجم، وهما: 44 ملم باللونين الجرافيت والفضي، و 40 ملم باللونين الجرافيت والذهبي. وتتوفر الساعة Galaxy Watch6 Classic ، بإطارها الدوار المفضل للكثيرين، بأحجام 43 ملم و 47 ملم، وتأتي باللونين الأسود والفضي.

وتأتي سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 باللونين البيج والجرافيت[3]، كما تتوفر بثلاثة أحجام، وهي: 14.6 بوصة لجهاز Tab S9 Ultra، و 12.4 بوصة لجهاز Tab S9+، و 11 بوصة لجهاز [4]Tab S9.

وتتوفر أجهزة Galaxy ZFlip 5 وGalaxy Z Fold5 وسلسلة Galaxy Watch6 وسلسلة Galaxy Tab S9 عبر متجر سامسونج الإلكتروني في العراق https://www.samsung.com/iq_ar/ ، وجميع معارض موزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة في جميع أنحاء العراق.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذه المواقع:

news.samsung.com/galaxy و www.samsungmobilepress.com و www.samsung.com/galaxy.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena

[1] تباع الملحقات بشكل منفصل. قد يختلف مدى توفر الطراز واللون حسب البلد أو مزود شبكة المحمول.

[2] يُباع إصدار S Pen Fold بشكل منفصل. تُباع حافظة قلم S Pen النحيفة(بالإضافة إصدار (S Pen Fold بشكل منفصل. إصدار S Pen Fold متوافق فقط مع Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Fold4 و Galaxy Z Fold3 5G. حافظة S Pen رفيعة معدة مسبقًا وإصدار S Pen Fold من الألوان تتضمن جراب جرافيت مع قلم S أسود ، وعلبة رملية مع قلم S بلون المشمش وعلبة زرقاء ثلجية مع قلم S Pen

[3] قد تختلف الألوان حسب السوق وشركة الاتصالات.

[4] مقاسة قطريًا ، يبلغ حجم شاشة Galaxy Tab S9 11 بوصة في المستطيل الكامل و 10.9 بوصة مع احتساب الزوايا الدائرية ، وحجم شاشة Galaxy Tab S9 + هو 12.4 بوصة في المستطيل الكامل و 12.4 بوصة مع المحاسبة بالنسبة للزوايا الدائرية ، يبلغ حجم شاشة جهاز Galaxy Tab S9 Ultra 14.6 بوصة في شكل مستطيل كامل و 14.5 بوصة مع احتساب الزوايا المنحنية ؛ مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.