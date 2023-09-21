2023-09-21 21:05:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظّم الأرمن العراقيون، يوم الخميس، مهرجانهم الرياضي السنوي الـ38 في العاصمة بغداد، بتجمع هو الأكبر لهذا المكون على مستوى البلاد.

وقال نائب رئيس نادي "الهومنتمن" الأرمني، هاكوب سوكاس إسحاقيان، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة تقام كمهرجان سنوي في بغداد بمشاركة رياضيي ورياضيات الأرمن في بغداد والمحافظات العراقية التي يتواجد فيها الأرمن".

وأوضح أن "المحافظات التي شاركت في المهرجان هي بغداد والبصرة وأربيل وكركوك ونينوى ومناطق زاخو وهابريسك وأبزروك من محافظة دهوك".

وبين أن "المهرجان يستمر لمدة ثلاثة أيام حيث يقيم الرياضيون في أماكن مخصصة للسكن داخل النادي لحين الانتهاء من المنافسات الرياضية"، مشيراً إلى أن "ألعاب المهرجان هي كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، والريشة، والشطرنج، ولعبة البيكي بول، فضلاً عن فعاليات الكشافة".

وحضر افتتاح المهرجان شخصيات من مختلف الأديان والقوميات والطوائف بدعوة من اللجنة المنظمة للمهرجان.