القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد وميسان

2023-09-21 21:10:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وميسان.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" من خلال الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقطعات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري في بغداد وميسان تم القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة تنوعت بين ( الإتجار بالبشر، القتل العمد، مخدرات، النصب والاحتيال، تهديد، مشاجرة )".وأضاف البيان، أن" العمليات تمت إثر تنفيذ واجبات وأوامر قبض وممارسات أمنية في مناطق( الجوادين، الحرية، الدورة، حي التراث، الدوانم ) في بغداد ومنطقة (الماجدية) في ميسان، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".