المواصلات في القرآن الكريم (ح 1) (السيارات)‎

2023-09-21 21:34:19 - المصدر: الدكتور فاضل حسن شريف

الدكتور فاضل حسن شريف

قال الله تعالى عن كلمة السير ومشتقاتها "قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُمۡ سُنَنٌ فَسِيرُوا۟ فِى الأَرۡضِ فَانۡظُرُوا۟ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُكَذَّبِينَ" (آل عمران 137) مصطلح السير، فَسِيرُوا: فَ حرف استئنافية، سِيرُ فعل، وا ضمير، يخاطب الله المؤمنين لـمَّا أُصيبوا يوم أُحد تعزية لهم بأنه قد مضت من قبلكم أمم، ابتُلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين فكانت العاقبة لهم، فسيروا في الأرض معتبرين بما آل إليه أمر أولئك المكذبين بالله ورسله، و "وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعۡبُدُوا۟ اللّهَ وَاجۡتَنِبُوا۟ الطَّاغُوتَ فَمِنۡهُم مَّنۡ هَدَى اللّهُ وَمِنۡهُم مَّنۡ حَقَّتۡ عَلَيۡهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا۟ فِى الأَرۡضِ فَانظُرُوا۟ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ الۡمُكَذِّبِينَ" (النحل 36) السير اي التنقل، فَسِيرُوا: فَ حرف استئنافية، سِيرُ فعل، وا ضمير، فسيروا: يا كفار مكة، ولقد بعثنا في كل أمة سبقَتْ رسولا آمرًا لهم بعبادة الله وطاعته وحده وتَرْكِ عبادة غيره من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك مما يتخذ من دون الله وليًا، فكان منهم مَن هدى الله، فاتبع المرسلين، ومنهم المعاند الذي اتبع سبيل الغيِّ، فوجبت عليه الضلالة، فلم يوفقه الله. فامشوا في الأرض، وأبصروا بأعينكم كيف كان مآل هؤلاء المكذبين، وماذا حلَّ بهم مِن دمار؛ لتعتبروا؟ و "أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ الۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ الۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمًا وَاتَّقُوا۟ اللّهَ الَّذِى إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ" (المائدة 96) مصطلح السيارة، وَلِلسَّيَّارَةِ: وَ حرف عطف، لِ حرف جر، ل اداة تعريف، سَّيَّارَةِ اسم، وللسيَّارة: المسافرين منكم يتزودونه، أحل الله لكم -أيها المسلمون في حال إحرامكم صيد البحر، وهو ما يصاد منه حيًّا، وطعامه: وهو الميت منه، من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين، و "قَالَ قَآئِلٌ مَّنۡهُمۡ لاَ تَقۡتُلُوا۟ يُوسُفَ وَأَلۡقُوهُ فِى غَيَابَةِ الۡجُبِّ يَلۡتَقِطۡهُ بَعۡضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمۡ فَاعِلِينَ" (يوسف 10) السيارة هنا يعني السير ماشيا او بالنقل، السَّيَّارَةِ: ال اداة تعريف، سَّيَّارَةِ اسم، السّيّارة: المسافرين، بَعْضُ السَّيَّارةِ: المسافرين في الأرض، يلتقطه بعض السيارة: المسافرين، قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوه في جوف البئر يلتقطه بعض المارَّة من المسافرين فتستريحوا منه، ولا حاجة إلى قتله، إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون، و "وَجَآءتۡ سَيَّارَةٌ فَأَرۡسَلُوا۟ وَارِدَهُمۡ فَأَدۡلَى دَلۡوَهُ قَالَ يَابُشۡرَىٰ هَذَا غُلاَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعۡمَلُونَ" (يوسف 19) سيارة اسم، سَيَّارةٌ: قافلة مسافرة، وجاءت سيارة: مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف، وجاءت جماعة من المسافرين، فأرسلوا مَن يطلب لهم الماء، فلما أرسل دلوه في البئر تعلَّق بها يوسف، فقال واردهم: يا بشراي هذا غلام نفيس، وأخفى الواردُ وأصحابه يوسفَ من بقية المسافرين فلم يظهروه لهم، وقالوا: إن هذه بضاعة استبضعناها، والله عليم بما يعملونه بيوسف..

ورد عن السير ومشتقاتها مسيرة، مسير، السير، سائر: اليَمَامَةُ: اسْمُ جَارِيَةٍ زَرْقَاءَ، كَانَتْ تُبْصِرُ الرَّاكِبَ مِنْ مَسِيرة ثَلاَثَةِ أيَّامٍ زَعَمُوا، يُقال: أَبْصَرُ مِنْ زَرْقَاءِ اليَمَامَةِ كمَا فِي الصِّحَاح، وهِيَ ابْنَةُ سَهْمٍ، ووَقَعَ فِي قِصَّةِ مَسِيرِ تُبَّعٍ إِلَى بِلاَدِهَا مَا نَصُّهُ: قَالَ رِيَاحٌ الطَّسْمِيُّ: تَوَقَّفْ أيُّهَا المَلِكُ، فَإِنَّ لنَا أُخْتًا مُتَزَوِّجَةً فِي جَدِيسٍ، يُقالُ لَهَا: يَمَامَةُ، وهِيَ أبْصَرُ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى عَلَى بُعْدٍ، فإِنَّهَا لَتَرَى الشِّخْصَ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ ولَيْلةٍ، وإنِّي أَخَافُ أنْ تَرَانَا، وتُنْذِرَ بِنَا القَوْمَ، وقِصَّتُهَا طَوِيلَةٌ. وبَلاَدُ الجَوِّ: مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهَا، وسُمِّيَتْ باسْمِها قالَ أهْلُ السِّيَرِ: كَانَتْ مَنَازِلُ طَسْمٍ، وَجَدِيسٍ، اليَمَامَةَ، وكَانَتْ تُدْعَى جَوًّا، وَكَانَت أحْسَنَ بِلادَ اللهِ أرْضًا و أَكْثَرَهَا خَيْرًا وشَجَرًا و نَخِيلاً من سَائِرِ الحِجَازِ.

واستحوذت المغرب على المركز الـ 19 بين الدول المنتجة للسيارات على مستوى العالم، كما أنها تجيء في مركز متقدم على صعيد معايير المنافسة. تصل طاقة الإنتاج إلى 700 ألف سيارة سنويا. بينما لم يتجاوز رقم الإنتاج الفعلي 400 ألف سيارة طبقا لإحصاءات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات. وتخطط المغرب لرفع طاقة الإنتاج إلى مليون سيارة سنويا في عام 2030. أما بالنسبة لمعدل تشغيل العمال وتوفير فرص العمل فيصل عدد العمالة المباشرة في قطاع صناعة السيارات حوالي 220 ألف مشتغل، يعملون في نحو 250 شركة محلية وأجنبية تعمل في صناعة المكونات.

وتقدر كمية المبيعات من السيارات الجديدة محليا بحوالي 160 ألف سيارة سنويا، وهو ما يزيد عن عدد السيارات المجمعة محليا التي يتم بيعها في مصر حسب إحصاءات العام الماضي. ومن المرجح أن رقم المبيعات يشمل نسبة كبيرة من المغاربة العاملين في أوروبا الذين يشترون سياراتهم من السوق المحلية. وتلعب صناعة السيارات المغربية دورا قياديا في الصادرات، فهي محرك النمو الأول لها، إذ وصلت قيمة صادرات صناعة السيارات إلى 3 مليارات يورو، متقدمة على صادرات الفوسفات التي بلغت 2.9 مليار يورو وصادرات القطاع الزراعي التي بلغت 2.7 مليار يورو. ويتم تصدير 90 في المئة من الإنتاج إلى كل أنحاء العالم، لكن الأسواق الأوروبية تستحوذ وحدها على 80 في المئة من الصادرات. وتجيء فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا على رأس أسواق التصدير