أبرز أحداث سوق العملات الرقمية: علامات تدعم الصعود‎

2023-09-21 21:35:50 - المصدر: البيتكوين

بدأ سعر البيتكوين أكبر العملات الرقمية عالمياً تداولاته اليوم الخميس مستقراً بالقرب من مستويات 27059 دولار، ولم يتأثر السعر بقرار الفيدرالي أمس بأي شكل، لكن تلقت السوق الرقمية بعض من الأخبار الإيجابية وكانت أبرز أحداث السوق اليوم أنه تم تأجيل الموعد النهائي لسداد ديون شركةMt.Gox المتعثرة لمدة عام حيث تم وضع الموعد النهائي في 31 أكتوبر 2024. كما أطلقت PayPal خدمة PYUSD على Venmo بدءًا من 20 سبتمبر وسيتم طرحها لجميع المستخدمين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أيضاً أعادت CoinEx بناء نظام الأمان لمحفظتها بعد اختراقها وسرقة ما قيمته 70 مليون دولار، ومن المقرر استئناف عمليات الإيداع والسحب لعملات مشفرة محددة بعد ذلك.

ففي قرار رسمي صباح اليوم من محكمة طوكيو تم تمديد الموعد النهائي لسداد دائني بورصة Mt.Gox المتعثرة من 31 أكتوبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2024. حيث تمتلك ماونت غوكس حوالي 142000 قطعة من البيتكوين (BTC)، و143000 قطعة من بيتكوين كاش (BCH) و69 مليار ين ياباني. وكانت واحدة من أقدم منصات تبادل العملات المشفرة، حيث قامت بتسهيل أكثر من 70% من جميع المعاملات التي تتم داخل نظامبلوكتشين.لكن بعد اختراق كبير في عام 2011 انهارت البورصة في عام 2014 بسبب الإعسار المالي؛ وأثرت التداعيات على حوالي 24000 عميل دائن وأدت إلى خسارة 850000 بيتكوين. وأعتقد أن مثل هذا القرار يدعم الموقف الإيجابي لسوق العملات الرقمية لأن عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق احدى بورصات العملات الرقمية المتعسرة يعتبر بحد ذاته دعم لمصداقية الأسواق الرقمية.

أما أمس فقد أعلنت PayPal عن التوفر الفوري لعملتها المستقرة PYUSD على منصة Venmo، وأكدت أنه طرحها بالكامل سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما أصبحت عملة PYUSD موجودًة بالفعل في بورصات مختارة بما في ذلك Crypto.com وBitstamp وCoinbase وKraken.

وكانت استجابة الأسواق بشأن تعاون باي بال مع X"تويتر سابقاً" إيجابية بشكل موحد تقريبًا، وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون قوة صاعدة للأسواق الرقمية على المدى المتوسط والبعيد. فمن الممكن أن تدعم صعود سعر البيتكوين نحو اختبار مستوى المقاومة العنيد عند 30000 دولار خلال ما تبقى من سبتمبر الحالي.

أيضاً من المقرر أن تستأنف بورصة العملات المشفرة CoinEx عمليات الإيداع والسحب لمستخدميها بعد أكثر من أسبوع من تعرضها لاختراق المفاتيح الخاصة بمحفظتها بقيمة 70 مليون دولار. حيث أعلنت البورصة صباح اليوم أولويتها لبناء ونشر نظام محفظة جديد لتسهيل أنشطة السحب والايداع باستخدام بلوكتشين على 737 رمزًا مميزًا كانت توفرها للعملاء قبل حادثة القرصنة المذكورة.

حيث تؤكد البورصة أنها نفذت سياسة احتياطي الأصول بنسبة 100٪ لحماية المستخدمين من التهديدات الأمنية المحتملة. وكانت قد ذكرت عقب حادثة القرصنة أيضًا أن أصول المستخدمين لم تتأثر وأن مؤسسة أمان أصول المستخدم الخاصة بـ CoinEx ستغطي أي خسائر مالية. وحسب رأيي يُعتبر هذا طفرة إيجابية في سوق العملات الرقمية ومصدر لزيادة الثقة والأمان للاستثمار في هذه الأصول، كما سيكون هذا الخبر ايجابياً ويدعم ارتفاع أسعار البيتكوين التي تقود حركة العملات الرقمية الأخرى على المدى المتوسط والبعيد. لكن يبقى التحدي الوحيد أمام ارتفاع العملات الرقمية بقيادة البيتكوين هو القوانين والتنظيمات الأمريكية بشأن تنظيم هذا السوق، وترقب أي إشارات لإمكانية الموافقة على طلبات الشركات الكبرى بخصوص صناديق ETF لتداول البيتكوين.