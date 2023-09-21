وزير الخارجية يعلن استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح السفارة العراقية في فيتنام

2023-09-21 23:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة الفيتنامية هانوي.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى وزير خارجية فيتنام بوي ثانه سون على هامش الإسبوع رفيع المستوى لإجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية فيتنام الإشتراكية".وأكد وزير الخارجية، بحسب البيان، "استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة الفيتنامية هانوي"، معربا عن "تثمينه لمواقف الجانب الفيتنامي المساندة للعراق لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب".وشدد على "ضرورة إستئناف إجتماعات اللجنة العراقية – الفيتنامية المشتركة ووضع خارطة طريق للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والإقتصادية والإنمائية وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين".من جانبه أوضح وزير الخارجية الفيتنامي "حرص بلاده على تسهيل مستلزمات افتتاح البعثة العراقية في هانوي"، معربا عن "دعمه الكامل لأي خطوة إيجابية تضيف زخماً للعلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وفيتنام.