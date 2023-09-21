2023-09-21 23:20:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الخميس، تغييراً في منصب إدارة المفتش العسكري العام بالوزارة بموافقة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

وفي وثيقة تحصلت عليها وكالة شفق نيوز وموقعة من قبل وزير الدفاع ثابت العباس تبين فيها "حصول موافقة رئيس مجلس الوزراء على نقل الفريق (مش) الركن عماد ياسين سلمان من منصب المفتش العسكري العام الى امانة السر العام (حسب التنسيب)".

وأسندت الوثيقة "منصب المفتش العسكري العام للفريق (مش) الركن جواد كاظم محي طخاخ"