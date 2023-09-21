2023-09-21 23:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أنجزت، اليوم الخميس، الأوراقُ الرسميّة لمحترف سانديفيورد النرويجي “دانيلو السعيد” بعد طلبِ مدرب المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” بضرورةِ إنجازها. وذكر عُضو لجنة المحترفين، زيد الزيدي في بيان إن “أوراقَ اللاعب مرت بثلاث مراحل في السويد والعراق قبل انجازها بشكلٍ تامٍ مساء اليوم الخميس، ليصبح اللاعبُ متاحاً لتمثيل المنتخب الوطنيّ”. وأضاف الزيدي إن “لجنةَ […]

ظهرت المقالة رسماً.. إنجاز الأوراق العراقية للمحترف في النرويج دانيلو السعيد أولاً على ايرث نيوز.