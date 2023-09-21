2023-09-21 23:20:04 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، تمكن الحشد الشعبي من الإطاحة بعنصر إرهابي في نينوى. وقال بيان للخلية تلقته إيرث نيوز، إن “مفارز المديرية العامة للمعلومات في محافظة نينوى التابعة لمعاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المتهم (ع.م.خ) في قضاء تلعفر بعد استحصال الموافقات القضائية وهو مطلوب وفق أحكام المادة […]

ظهرت المقالة الحشد يُطيح بإرهابي عمل بما يسمى بديوان الجند ضمن ولاية الجزيرة والبادية أولاً على ايرث نيوز.