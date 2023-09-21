"متى موعد الصرف؟".. تعليق جديد بشأن زيارة رواتب فئة من المتقاعدين

2023-09-21 23:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، وجود نية حكومية من أجل زيادة رواتب فئة من المتقاعدين خلال الفترة المقبلة.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس هيئة التقاعد كشف لنا خلال استضافته اليوم في اللجنة، ان هناك توجها حكوميا لزيادة رواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار، لكن دون كشف متى موعد تطبيق هذه الزيادة وآلياتها بشكل مفصل".

وبين كوجر "نعتقد ان هذا الأمر سيأخذ وقتاً طويلاً، خصوصاً ان الحكومة لديها تضخم كبير بقضية رواتب الموظفين والمتقاعدين، بعد التعيينات الأخيرة، ولهذا أصبحت اكثر من 75% من الموازنة هي تشغيلية، ولهذا نعتقد هذا الامر سوف يدفع لتأجيل هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، كشفت سابق اليوم الخميس (21 أيلول 2023)، عن زيادة مرتقبة في رواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين.

واستضافت اللجنة اليوم الخميس، رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر رشيد البياتي ومدير عام صندوق موظفي الدولة والوفد المرافق، لمناقشة عمل الهيئة واجراءات تعديل قانون التقاعد الموحد.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، في تصريح صحفي، ان "زيادة مرتقبة لرواتب الدرجات الدنيا للمتقاعدين بواقع 100 ألف دينار من خلال لجنة حكومية مشكلة بما ينسجم والبرنامج الحكومي".