2023-09-21 23:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أجرت وزارة الدفاع تغييراً بمنصب المفتش العسكري العام في رئاسة أركان الجيش.

وبحسب كتاب "سري وشخصي" لأمانة السر في وزارة الدفاع، حصلت "بغداد اليوم"، انه "حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة، بنقل الفريق الركن عماد ياسين من منصب المفتش العسكري العام الى امانة السر العام (حسب التنسيب)".

ويشير الكتاب الى "إسناد منصب المفتش العكسري العام للفريق الركن جواد كاظم محي طخاخ".







