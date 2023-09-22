2023-09-22 00:10:09 - المصدر: ايرث نيوز

نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، عن قطع الطريق من الجسر الدوار (التاجيات) باتجاه جسر المثنى. وذكرت المديرية، في بيان تلقته إيرث نيوز “سيتم قطع الطريق من الجسر الدوار (التاجيات) بأتجاه جسر المثنى ابتداء من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ولغاية الساعة يوم الأحد وذلك لاكساء الطريق”. وأضافت: “لذا نسترعي انتباه سائقي المركبات من […]

ظهرت المقالة المرور العامة تعلن قطع طريق رئيس شمالي بغداد أولاً على ايرث نيوز.