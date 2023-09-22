2023-09-22 01:35:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ما زال لاعب المنتخب العراقي الوطني لكرة القدم ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر يدخل في غيبوبة منذ عدة اسابيع، ووضعه الصحي حرج جداً، دون تدخل من قبل الحكومة العراقية.

وذكر مصدر طبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، يوم الخميس (21 أيلول 2023)، أن "شرار حيدر مازال في غيبوبة تامة منذ عدة اسابيع ولم يتغير وضعه منذ تعرضه للغيبوبة ولحد الان".

وأكد، أن "وضع شرار في خطر كبير ومحرج اذ لم يطرأ اي تحسن على حالته الصحية".

واشار الى ان "حب شرار للحياة جعله متمسكاً بها وابقاه يعيش إلى الآن"، مؤكداً ان "كل الفحوصات والتحاليل التي تجرى له ايجابية لكن تلف الدماغ ادى الى فقدان وعيه واربك وضعه العام ورقوده في إحدى المستشفيات بتركيا".

وشرار حيدر من مواليد 1968 وهو خريج كلية الآداب قسم الإعلام ولاعب كرة قدم سابق للمنتخب العراقي، لعب لنادي الرشيد العراقي، ولعب في خط الدفاع وكان يتميز بالصلابة الجسمانية ودقة مراقبة الخصم. وهرب من العراق بعهد حكم صدام حسين وذهب إلى الجزائر وانظم إلى نادي شباب باتنة مع رفقة زميله سعد قيس.

عاد الى العراق بعد الغزو 2003 من أجل إعادة بناء الرياضة العراقية وظل سنوات طويلة يحاول دون جدوى، ثم غادرها بعد تنازله عن رئاسة نادي الكرخ وعاد إلى لندن ليكمل حياته هناك كونه يحمل الجنسية الانكليزية اضافة للعراقية ، وذلك بعد أن فشلت مساعيه في تصحيح أوضاع الكرة العراقية حيث رشح عدة مرات لمنصب وزارة الشباب والرياضة لكنه لم يحالفه الحظ.