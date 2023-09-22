رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة والتعاون مع قبرص

2023-09-22 03:35:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، بعد منتصف ليل الخميس (بتوقيت بغداد)، رئيس جمهورية قبرص نيكوس كريستودوليدس، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشهد اللقاء البحث في مجالات التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر في الملفات ذات الاهتمام المشترك".وأضاف أنه "جرى، خلال اللقاء، تبادل الدعوات الرسمية للزيارة المتبادلة بين الجانبين، من أجل المزيد من التباحث نحو شراكة بنّاءة تعود بالنفع على البلدين وأهداف التنمية المستدامة، وتمّ الاتفاق على زيارة قريبة يقوم بها وزير الخارجية القبرصي إلى بغداد، ضمن مسار التعاون والتنسيق المشترك".