رئيس الوزراء: الساحة العراقية مهيأة لاجتذاب جميع أنواع الاستثمارات

2023-09-22 04:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الساحة العراقية مهيأة لاجتذاب جميع أنواع الاستثمارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في نيويورك، التقى مساء أمس الخميس (بتوقيت بغداد)، بعدد من رؤساء وممثلي الشركات الأمريكية، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ التقى بممثلي كلّ من؛ شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ومجموعة هانيويل التكنولوجية المتعددة الجنسيات، وشركة كوفينكن للمحاماة الأمريكية".وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد التباحث في توسعة الشراكة والتعاون بين العراق وهذه الشركات، وإمكانية تعزيز وتطوير الاتفاقات السابقة، في إطار سعي الحكومة إلى الإصلاح الاقتصادي وإرساء أسس التنمية التكنولوجية والصناعية في الاقتصاد العراقي".وبين السوداني، بحسب البيان، أن "الساحة الاستثمارية العراقية، مهيأة لاجتذاب جميع أنواع الاستثمارات، خاصة ضمن جهود الحكومة المستمرة في تشييد البنى التحتية، فضلاً عن تنمية باقي النواحي الاقتصادية والصناعية".